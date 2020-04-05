В Австралии расследуют заражение 622 пассажиров коронавирусом после их высадки из лайнера

Австралийский лайнер Ruby Princess Фото из открытых источников

Пассажирам позволили покинуть судно с минимальными проверками, хотя около десяти человек на то время имели симптомы респираторных заболеваний

В Австралии правоохранительные органы начали расследование против владельцев круизного лайнера Ruby Princess, поскольку они предоставили ложные данные о числе инфицированных коронавирусом, что привело к массовому заражению людей на борту.

Об этом сообщает DW.

2700 пассажирам, которые на тот момент находились на борту, разрешили покинуть его с минимальными проверками, хотя уже тогда среди них было большое количество тех, кто имеет симптомы коронавируса.

При этом высадить пассажиров на берег решили после того, как чиновники заявили о низком риске заражения и отсутствии симптомов COVID-19 у пассажиров лайнера.

Однако, как отмечается, это бы не стало возможным, если бы капитан судна предоставил достоверные данные о количестве инфицированных коронавирусом.

Впоследствии, после высадки пассажиров, стало известно о том, что 622 человека заразились COVID-19, а среди 35 человек, которые уже умерли от коронавируса, 11 были именно пассажирами лайнера.

По словам комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мика Фуллера, теперь будут выяснять, были ли нарушены законы о национальной безопасности, государственной биозащите и было ли совершено преступление по неосторожности.

Он добавил, что есть доказательства того, что коронавирус начал распространяться от пассажиров судна.

Ранее сообщалось, что на лайнере Grand Princess обнаружили коронавирус, среди пассажиров было 49 украинцев.

Впоследствии стало известно, что пассажирам лайнера Grand Princess, где обнаружили коронавирус, позволили сойти на берег в одном из портов.