live
Новости » Мир Читати новину українською

В Австралии презентовали летучую-скорую с автопилотом

Аппарат будет управляться пилотом, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе

Австралийская компания AMSL Aero представила прототип автономного беспилотника Vertiia, который в будущем будет использоваться как карета скорой помощи. Об этом сообщает New Atlas.

Согласно сообщению, запас хода воздушного транспорта будет зависеть от топлива в качестве водорода (до 800 км без подзарядки) или электрического двигателя (до 255 км без подзарядки).

Максимальная скорость летучей скорой помощи, которая была разработана совместно с Университетом Сиднея и специалистами по сенсорной интеграции из компании Mission Systems, не превышает 300 км в час.

В Vertiia встроены восемь пропеллеров, которые позволяют аппарату взлетать и совершать посадку вертикально.

С самого начала аппарат будет управляться пилотом, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе.

Уже в 2023 году Vertiia возможно будет использоваться как автономная летучая "скорая".

Новости по теме: В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

Напомним, Министерство здравоохранения с 26 ноября в тестовом режиме запустит услугу по вызова мобильной бригады для тестирования через контакт-центр Минздрава.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Геральт убегает от Рождества: Netflix опубликовал забавный ролик "Ведьмака" Мелания Трамп на пороге Белого дома встретила рождественскую ель Локдаун, адаптивный карантин и ограничения на выходных: В "Слуге народа" назвали возможные варианты действий в декабре В ВОЗ предупреждают о риске отмены карантина на Рождество
Loading...

программы канала ZIK

Санкции против КСУ. Новые условия от МВФ. Рождественско-новогодний локдаун | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Ренат Кузьмин Ток-шоу |
Коронавирус в Украине и мире. Трамп начал процесс передачи власти Байдену | Детали дня | 24.11.20
Двухнедельный локдаун на праздники. Спасти промышленность. Влияние США | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу