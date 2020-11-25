В Австралии презентовали летучую-скорую с автопилотом

Аппарат будет управляться пилотом, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе

Согласно сообщению, запас хода воздушного транспорта будет зависеть от топлива в качестве водорода (до 800 км без подзарядки) или электрического двигателя (до 255 км без подзарядки).

Максимальная скорость летучей скорой помощи, которая была разработана совместно с Университетом Сиднея и специалистами по сенсорной интеграции из компании Mission Systems, не превышает 300 км в час.

В Vertiia встроены восемь пропеллеров, которые позволяют аппарату взлетать и совершать посадку вертикально.

С самого начала аппарат будет управляться пилотом, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе.

Уже в 2023 году Vertiia возможно будет использоваться как автономная летучая "скорая".

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Напомним, Министерство здравоохранения с 26 ноября в тестовом режиме запустит услугу по вызова мобильной бригады для тестирования через контакт-центр Минздрава.