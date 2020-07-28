В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа. Фото

Рыба-луна Фото из открытых источников

На первый взгляд рыбина похожа на пришельца

В Австралии на одном из популярных пляжей обнаружили тушу огромных размеров. Как сообщает BBC о труп двухметрового существа первыми сообщили супруги Кэт и Том Ремптони.

Отмечается, что они нашли тело существа 25 июля на юго-западном побережье штата Виктория.

Хотя существо на первый взгляд и похоже на пришельца, оно является морским жителем - это рыба-луна.

Кеннетт признаются, что подобная находка их шокировала. Они хоть и являются ветеринарами, но по их словам, подобные размеры для рыбы-месяц не являются максимальными.

Луны-рыбы действительно могут вырастать до 3 м в длину и 4,2 м в высоту, а весить могут до 2,5 тонн. Но они считаются уязвимыми животными, то есть, рискуют стать вымирающим видом. Это делает встреча человека с ними еще более редкой.

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Ранее сообщалось, что в Шотландии во время шторма на берег выбросило огромный скелет неизвестного существа.