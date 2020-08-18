В Австралии мужчина избил акулу, напавшую на его жену

Фото из открытых источников

Женщина попала в больницу с серьезными травмами ноги

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс серфер прыгнул на акулу, которая напала на его жену, и наносил животному удары, пока оно не отступило. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, 35-летняя Шантель Дойл занималась серфингом вместе со своим мужем, когда на нее напала акула. Мужчина не растерялся, он прыгнул на акулу и начал бить ее, пока та не отпустила женщину.

Все закончилось тем, что пострадавшую с серьезными повреждениями правой ноги вскоре доставили в больницу. По словам экспертов, акула была длиной в три метра, поэтому речь идет, вероятно, о молодой белой акуле.

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"Этот паренек спрыгнул со своей доски на акулу, ударил ее, чтобы та отпустила женщину, а затем помог пострадавшей добраться до берега. Настоящий герой", - похвалил смелого мужчину представитель спасательного клуба Surf Life Saving Стивен Пирс.

Как отмечается, помощь пострадавшей до того, как приехали медики, оказывали люди, которые были в то время на пляже. Сейчас потерпевшая находится в больнице в городе Ньюкасл, ее состояние стабильное.

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