В Атлантике разделился на две части один из крупнейших айсбергов мира, однако он до сих пор остается опасным

Спутниковое фото айсберга А68а 14 декабря businessinsider.com

Айсберг до сих пор может уничтожить экосистему целого острова

Один из крупнейших айсбергов мира A68 раскололся на две части в Атлантике, однако он до сих пор опасен и может врезаться в остров Южная Джорджия. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно сообщению, в последние недели айсберг A68 приблизился опасно близко к острову Южная Джорджия, тем самым угрожая перекрыть доступ к океану для пингвинов острова и популяции тюленей.

Однако, когда на прошлой неделе массивный айсберг приближался к западной оконечности шельфа острова, мощные подводные течения заставили его повернуться почти на 180 градусов. Из-за сильного поворота айсберг разделился на две части.

Новый, меньший по размеру элемент, получил название A68-D. Сейчас он удаляется от основной части. Пока ученые не могут дать оценку его размеру. Основной айсберг направляется на юго-восток, где, как ожидается, его подхватит другое течение, которое перенесет его обратно к восточному побережью острова.

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По словам ученых, еще рано говорить, что остров Южная Джорджия в безопасности, поскольку отдельные части все еще могут повлечь экологическую катастрофу для его жителей. В целом остров Южная Джорджия находится в опасном месте — посреди аллеи течений, которые обычно переносят айсберги от Антарктиды к экватору.

Также существует вероятность попадания айсберга на береговую линию острова, где он мог бы пробыть 10 лет. Это сократит доступ к океану для взрослых особей пингвинов и тюленей, которые ищут в воде пищу, чтобы накормить своих детей.

Ранее подобный инцидент уже случался. В 2004 году айсберг A38-B оказался на мели у острова, в результате чего погибло много детенышей тюленей и пингвинов.

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Напомним, в начале февраля 2020 года ученые сообщали, что айсберг A68 должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и будет двигаться в сторону открытого океана.

В начале ноября стало известно, что айсберг A68 надвигается на Британскую заморскую территорию Южная Джорджия. Если айсберг сядет на мель непосредственно возле него, это будет представлять угрозу для крупных местных популяций пингвинов и тюленей.