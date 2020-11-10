В Армению уже прибыли более 200 российских военных для контроля за прекращением огня в Карабахе

Российские военные Фото из открытых источников

Всего миротворческий контингент будет насчитывать 1960 военнослужащих

На территорию Армении прибыло 12 самолетов Военнотранспортной авиации Ил-76, которые доставили 200 военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады РФ для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Интерфакс-Украина, со ссылкой на Минобороны РФ.

"Самолеты Военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - сказано в сообщении.

Всего миротворческий контингент будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Напомним, недавно Армения подписала капитуляцию в Нагорном Карабахе. В частности, армянская армия должна полностью покинуть территорию непризнанной республики. Кроме того, безопасность армянских поселений обеспечивает небольшой контингент российских миротворцев.

В результате Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах, у Армении остаются только те города в горных районах, которые она еще контролирует - Степанакерт, Мардакерт, Мартуни. Шуша и все другие районы, занятые азербайджанской армией, остаются под контролем Баку.