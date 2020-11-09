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В Армении сбили российский вертолет, есть погибшие

Вертолет Ми-24 Антон Новодережкин/ТАСС

Вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса

В Армении возле населенного пункта Єрасх сбили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает RT.

Как отмечается, вертолет сбили 9 ноября примерно в 17:30 по московскому времени (16:30 по Киеву) из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"При сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Єрасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 пострадал от огневого воздействия с земли из ПЗРК", - отметили в Минобороны РФ. 

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В результате этого погибли двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Напомним, недавно в России на Чукотке разбился военный вертолет Ми-8, в результате чего четверо членов экипажа погибли. 

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