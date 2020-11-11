В Армении протестующие дали премьеру время до полуночи для подачи заявления об отставке

Никол ПашинянФото: TATYANA ZENKOVICH / TASS

Также оппозиция ждет внеочередное заседание парламента

В столице Армении продолжается акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, во время которой митингующие дали главе правительства время до полуночи для добровольной подачи в отставку. Об этом сообщает Jamnews.

Отмечается, что в случае невыполнения этого требования участники акции протеста обещают "решить вопрос отстранения от власти" Пашиняна и его команды.

Кроме того, представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что следующим шагом будет созыв внеочередного заседания парламента. "У всех депутатов "Моего шага" есть время до 00:00. Если они не придут к Национальному собранию в это время, мы в 00:30 выступим с пресконференцией и представим наши дальнейшие шаги", – сказал политик.

Ранее сообщалось, что армянский парламент 11 ноября проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено теме отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание созвали по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".