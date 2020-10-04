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В Армении не исключили участие России в конфликте в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Ереван и Москва подписали договор о применении совместной системы противовоздушной обороны

Армения по необходимости может привлечь российских военных к боям в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Ереван имеет договор с Москвой о применении общей системы противовоздушной обороны. Однако, российские военнослужащие с базы №102 могут быть вовлечены в конфликт при определенных условиях, которые прописаны в договоре. 

"Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут", - подчеркнул Пашинян. 

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах возможен только при условии согласия Азербайджана и Армении.

Напомним, недавно представительница Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия Азербайджана перешла в масштабное наступление на северную и западную части Нагорного Карабаха и несет значительные потери.  

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