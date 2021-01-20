В Аргентине нашли останки титанозавра: Он мог быть самым большим животным Земли

Титанозавр Иллюстративное фото

Гигантский динозавр мог достигать более 37 метров в длину и весить 55-57 тонн

В Аргентине на территории провинции Неукен палеонтологи нашли окаменевшие останки динозавра возрастом около 98 миллионов лет, который может быть самым большим наземным животным планеты. Об этом говорится в статье ученых в журнале Science Direct.

Отмечается, что 24 хвостовых позвонка и кости таза нашли в 2012 году. Однако недавно палеонтологи смогли исследовать их. По предварительной информации, останки принадлежат титанозавру - одному из крупнейших завроподов (группа ящеротазовых динозавров). Эти животные характеризуются гигантскими размерами, в частности, ногами, похожими на столбы, а также удлиненными шеями и хвостами.

Новости по теме: В Канаде подросток нашел кости редкого динозавра, который жил 69 млн лет назад

Недавно была найдена только часть скелета динозавра. Это не позволяет ученым установить его точные размеры и вес. Однако палеонтологи предположили, что другие останки должны находиться вблизи места первой находки.

По предварительным предположениям ученых, титанозавр мог достигать в длину более 37 метров, а его вес мог составлять 55-57 тонн.

Новости по теме: В Китае обнаружили останки динозавра, которым 125 миллионов лет

Напомним, недавно ученые из Государственного музея естественной истории в немецком Карлсруэ открыли новый вид динозавров с шипами в плечах. Новый вид был размером с курицу и имел гриву на спине.