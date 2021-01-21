В аптеках Австрии будут распространять бесплатные COVID-тесты на антиген

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Граждане смогут пройти тест сразу или позже, когда будут плохо себя чувствовать

Власти Австрии приняли решение предлагать в аптеках страны бесплатные тесты на выявление коронавирусного антигена. Об этом сообщает The Local.

Согласно сообщению, соответствующую резолюцию инициировала Социал-демократическая партия, инициативу поддержали и другие политические партии, кроме ультраправой Партии свободы.

Ожидается, что в ближайшие дни резолюция станет законом, после чего "бесплатные тесты на COVID должны быть распространены как можно скорее".

Известно, что тесты будут доступны каждому австрийцу с электронной картой (картой здравоохранения) и будут доступны во всех аптеках.

Как отмечается, граждане могут либо немедленно пройти тестирование, либо отложить тесты, пока они не почувствуют себя плохо или не будут иметь контакт с кем-то, кто заболел COVID-19.

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Напомним, с 15 января Австрия изменила правила въезда для граждан Украины, которые имеют на это право.