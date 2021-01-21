live
Новости » Мир Читати новину українською

В аптеках Австрии будут распространять бесплатные COVID-тесты на антиген

Фото из открытых источников

Граждане смогут пройти тест сразу или позже, когда будут плохо себя чувствовать

Власти Австрии приняли решение предлагать в аптеках страны бесплатные тесты на выявление коронавирусного антигена. Об этом сообщает The Local

Согласно сообщению, соответствующую резолюцию инициировала Социал-демократическая партия, инициативу поддержали и другие политические партии, кроме ультраправой Партии свободы. 

Ожидается, что в ближайшие дни резолюция станет законом, после чего "бесплатные тесты на COVID должны быть распространены как можно скорее".

Новости по теме: Ученые сделали первое 3D-изображение коронавируса SARS-CoV-2. Видео

Известно, что тесты будут доступны каждому австрийцу с электронной картой (картой здравоохранения) и будут доступны во всех аптеках.

Как отмечается, граждане могут либо немедленно пройти тестирование, либо отложить тесты, пока они не почувствуют себя плохо или не будут иметь контакт с кем-то, кто заболел COVID-19.

Новости по теме: Оксфордские ученые намерены создать вакцину против новых штаммов коронавируса

Напомним, с 15 января Австрия изменила правила въезда для граждан Украины, которые имеют на это право. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Без осадков и морозы: Какой сегодня будет погода Осадки и морозы до -8 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня Снег и заморозки до -6 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня Мокрый снег и заморозки: Какая погода сегодня будет в Украине
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу
Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу