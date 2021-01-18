В Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store

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Иск был подан в окружной суд США из Северной Калифорнии

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

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Ранее сообщалось, что Администрация мессенджера Telegram в Соединенных Штатах Америки заблокировала по меньшей мере 15 экстремистских каналов.