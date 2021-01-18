live
Новости » Мир Читати новину українською

В Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store

Telegram 12 раз за 2020 год обновился Фото из открытых источников

Иск был подан в окружной суд США из Северной Калифорнии

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web.  Об этом сообщает газета The Washington Post.

В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

Новости по теме: В работе Telegram снова произошел глобальный сбой, который ощутили и в Украине

Ранее сообщалось, что Администрация мессенджера Telegram в Соединенных Штатах Америки заблокировала по меньшей мере 15 экстремистских каналов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина ведет переговоры относительно трудовой миграции с 15 государствами, - Кулеба Авиакатастрофа в Индонезии: Украинцев на борту самолета не было Украина подаст замечания к иранскому проекту отчета по катастрофе "МАУ", – МИД Подарок Лаврову: МИД Украины настаивает на возвращении похищенной из Луганска иконы
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу