Ученые обнаружили в Антарктиде следы тропических лесов

Изучение древней почвы в Институте Альфреда Вегенера Sciencealert

Тропические леса существовали более 90 миллионов лет назад

Ученые обнаружили доказательство существования тропического леса на месте ледовых щитов Антарктиды. Об этом сообщает Science alert со ссылкой на статью с научном журнале Nature.

Согласно сообщению, специалисты достали образцы пород с глубины около 30 м ниже дна океана. Они были извлечены в 900 км от Южного полюса.

Однако оказалось, что слой породы был сформированным на суше, а не в океане. Но ранее подобный образец мелового периода в южной точке земного шара не был обнаружен.

Ученые воссоздали возможный вид древнего леса Антарктиды, на основе биологических и геохимических данных из образцов почвы.

Рентгеновская компьютерная томография показала сложную сеть окаменевших корней растений. Микроскопический анализ подтвердил наличие спор и пыльцы. Полученные данные дают возможность ученым предположить, что ранее на этом месте существовал тропический лес.

Специалисты предполагают, он был похож на густые леса Новой Зеландии и рос в Антарктиде более 90 миллионов лет назад. Резкое изменение климата и сдвига континентальных плит лишил местность солнечного света и превратил в ледяную пустыню.

Напомним, ранее в Антарктиде был обнаружен новый остров. Он прятался под толстым слоем льда, но стал видимым после того, как ледники отступили из-за высокой температуры.