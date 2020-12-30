В Англии усиливают локдаун на фоне распространения нового штамма вируса

EPA

Ограничения начинаются в четверг с 00: 01

Британское правительство поместило еще больше районов Англии под самые строгие ограничения COVID-19, поскольку по всей стране распространяется высокоинфекционный вариант вируса. Об этом сообщает Reuters.

В частности, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Мидлендс, северо-восток, часть юго-запада и юго-запада будут переведены на самый высокий уровень ограничений с 00:01 четверга.

На этом уровне закрыты гостиничные заведения и второстепенные магазины. Также запрещены встречи между представителями различных домохозяйств.

"NHS (служба здравоохранения) находится под очень значительным давлением; сейчас в больницах с коронавирусом находится более 21 000 человек", - сказал он законодателям.

"К сожалению, этот новый вариант теперь распространяется по большей части в Англии, и случаи быстро удваиваются. Поэтому необходимо применить четвертый уровень к более широкой территории" – отметил Хэнкок.

Министр сказал, что с четверга три четверти населения Англии будут находиться под действием самых строгих ограничений.

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Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что не планируют отменять или переносить жесткий карантин в январе несмотря на то , что количество больных на коронавирус в Украине идет на спад.