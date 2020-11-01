В Великобритании из-за COVID-19 объявили повторный локдаун до декабря

Лондон Фото из открытых источников

Ограничения начнут действовать с 5 ноября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил повторный четырехнедельный локдаун в Англии, который продлится до декабря. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ограничения начнут действовать в четверг, 5 ноября. С этого дня в Англии закрывают все магазины, кроме самых необходимых. В то же время отличием от весеннего локдауна является то, что школы и университеты не прекратят работу.

По словам Джонсона, после 2 декабря локдаун будет ослаблен и страна вернется к практике введения локальных ограничительных мер в зависимости от ситуации на местах. При этом жесткий карантин будет касаться только Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры по борьбе с пандемией.

Глава британского правительства заявил, что локдаун необходим для предотвращения "медицинской и моральной катастрофе", к которой может привести коллапс системы здравоохранения. В частности, Национальная система здравоохранения Великобритании опасается, что до Рождества больницы будут настолько переполнены, что не смогут принимать новых пациентов.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов выступил против введения локдауна в Украине. По словам чиновника, введение тотальных ограничений негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране.