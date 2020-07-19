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В Амстердаме закрыли часть квартала красных фонарей из-за толпы

Улицы красных фонарей в Амстердаме Фото из открытых источников

Из-за наплыва туристов там стало невозможным держать безопасное физическое расстояние в 1,5 метра

Власти Амстердама в субботу закрыли часть известного квартала красных фонарей из-за толпы людей и призвала их не посещать этот район. Об этом сообщает NL Times.

"Часть микрорайона Амстердама Де Валлен, где находится квартал красных фонарей, была закрыта в субботу вечером после наплыва туристов, который сделал эту территорию неуправляемой. Власти города закрыли много узких переулков в микрорайоне и внедрили на нескольких улицах одностороннее движение для пешеходов", - говорится в сообщении.

Это вторые выходные подряд, когда местность переполнена посетителями. Многие жители района выразили обеспокоенность по поводу того, что стало невозможно держать безопасное физическое расстояние 1,5 метра, рекомендованное органами здравоохранения из-за коронавируса.

Власти города разослали сообщения в социальных сетях в субботу около 23:00 на английском и нидерландском языках, призывая людей не посещать этот район. Ранее на популярной в городе торговой улицы Kalverstraat также было ограничено движение людей.

Служба общественной безопасности Нидерландов ранее на неделе заявила, что, когда некоторые районы города станут слишком переполненными, они, вероятно, запретят большинству людей входить в это пространство. Однако жители этих территорий смогут входить и выезжать по своему желанию.

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Ранее сообщалось, что в нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя смогли покататься на американских горках, как это обычно делают люди.

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