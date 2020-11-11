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В американском штате Джорджия вручную пересчитают все голоса на выборах президента

Фото из открытых источников

По предварительным данным, разрыв между Байденом и Трампом в этом штате 14 тыс. голосов

В американском штате Джорджия проведут полный пересчет голосов на выборах президента США. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер (Brad Raffensperger), сообщает CNN

"Поскольку разница настолько близка, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие", - сказал республиканец Раффенспергер. 

Следует заметить, что Джорджия - это один из двух штатов, другой Висконсин, где Дональд Трамп требовал пересчета голосов. 

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По предварительным подсчетам, в Джорджии Байден обошел Трампа с отрывом в 14 тыс. голосов. Даже если пересчет резко изменит позиции кандидатов, Байден получит более 270 голосов выборщиков, необходимые ему для победы.

Как отмечается, крайний срок для подтверждения результатов выборов в Джорджии - 20 ноября.

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Напомним, ранее новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине

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