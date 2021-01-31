В Альпах из-за схождения лавин погибли три человека, среди них — подросток

В Альпах снежные лавины насмерть засыпали трех лыжников Фото из открытых источников

Один из погибших — 16-летний юноша, который отправился в горы вместе с друзьями

В Австрийских Альпах 30 января во время схождения лавин погибли трое лыжников, среди которых был подросток. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, первый трагический случай произошел на горнолыжном курорте Кюхтай в федеральной земле Тироль. Там трое ребят 14, 15 и 16 лет решили съехать с трассы и покататься на открытой местности. Однако, во время спуска 16-летний парень упал, а на него начала сходить лавина, которая засыпала его. Другие двое товарищей успели покинуть опасное место и вызвали спасателей. Однако, парня нашли мертвым в снегу.

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Еще один случай произошел в Тироле, где в субботу сошло семь лавин. В частности, в горах в районе населенного пункта Аксамер Лизум под 100-метровую лавину попал одинокий лыжник, который сходил на вершину. Тело 48-летнего австрийца случайно нашли двое других горнолыжников, которые проезжали мимо.

Также районе Пинцгау в Зальцбурге под лавину попал еще один человек. Сообщается, что лыжник отправился в горы, однако долго не возвращался. Знакомые бросились искать 29-летнего мужчину, а затем наткнулись на место схождения лавины на маршруте его движения. Через некоторое время под снегом спасатели нашли тело погибшего.

Напомним, ранее в горах Ирана прошел мощный снежный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько людей пропали без вести.