В Албании заявили о первых случаях инфицирования COVID-19

Инфицированные лица вернулись из Италии

Украинцы уже эвакуированы из Китая Фото из открытых источников

Албания заявила о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19 у лиц, которые недавно вернулись из Италии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, инфекцию обнаружили у отца и сына, которые вернулись из Италии. В Министерстве здравоохранения Албании рассказали, что сейчас больные находятся в стабильном состоянии и в них нет осложнений.

Как отмечается, до подтверждения первых двух случаев медики протестировали около 60 случаев без признаков вируса. Следует заметить, что более 400 тыс. албанцев проживают в соседней Италии через Адриатическое море.

Напомним, по состоянию на 8:30 понедельника, 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, также 62 тыс. лиц удалось преодолеть недуг.