В Албании введут комендантский час на три недели

В Албании введут комендантский час на три недели Фото из открытых источников

Ограничения будут действовать начиная со среды, 11 ноября

Правительство Албании вводит комендантский час в стране, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом пишет издание Exit News.

Заместитель министра здравоохранения Мира Ракачолли отметила, что усиление карантинных мероприятий произойдет вследствие увеличения количества новых случаев заболевания. Тем не менее, она добавила, что школы не будут закрывать, потому что они не являются очагами заражения.

В соответствии с нововведениями гражданам запретят выходить из дома с 22:00 до 06:00. Исключение сделают лишь тем, у кого будет рабочая необходимость.

В это время также не будут работать бары и рестораны, за исключением предоставления услуг доставки еды.

Сотрудникам предприятий и учреждений рекомендуется работать дома.

Заметим, что всего в Албании зафиксировали 5049 случаев заболевания коронавирусом. Из них 525 - за минувшие сутки.

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Ранее сообщалось, что в Латвии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Ограничения действуют в стране от 9 ноября.