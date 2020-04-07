В Африке нашли древний череп предка Homo sapiens

Череп был собран из более чем 150 фрагментов

"Древнейший известный науке череп Homo erectus был обнаружен группой австралийских исследователей в локации около 40 км на север под Йоханнесбурга. Находка показывает, что первые предки человека существовали на 200 тыс. лет раньше, чем считалось", - говорится в сообщении.

Профессор Энди Хэррис отметил, что череп был собран из более чем 150 фрагментов, обнаруженных в основном карьере Дримолена. Скорее всего, предку человека было от двух до трех лет, когда он умер.

Как отмечается, до сих пор древнейшими подтвержденными останками Homo erectus были кости возрастом 1,8 млн лет, обнаруженные в Дманиси, Грузия. Чтобы определить возраст новой находки, ученые воспользовались уран-свинцовым методом (возраст определяется по тому, сколько урана распалось и перешло в свинец), методом электронного спинового резонанса и палеомагнетизма.

Напомним, в конце 2019 года антропологи смогли датировать время жизни последних представителей Homo erectus – предков человека, которые первыми покинули Африку и начали расселяться по миру. Исследователи тогда выяснили, что представители этого вида массово вымерли между 117 и 108 тыс. лет назад и, скорее всего, не пересекались с видом Homo Sapiens.