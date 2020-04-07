live
Новости » Мир Читати новину українською

В Африке нашли древний череп предка Homo sapiens

Контур черепа Homo erectus The Guardian

Череп был собран из более чем 150 фрагментов

Во время раскопок на территории Южно-Африканской Республики ученые обнаружили череп, принадлежащий Homo erectus, предку современного человека, который имеет рекордный возраст – в 2,04 млн лет. Об этом сообщает The Guardian.

"Древнейший известный науке череп Homo erectus был обнаружен группой австралийских исследователей в локации около 40 км на север под Йоханнесбурга. Находка показывает, что первые предки человека существовали на 200 тыс. лет раньше, чем считалось", - говорится в сообщении.

Профессор Энди Хэррис отметил, что череп был собран из более чем 150 фрагментов, обнаруженных в основном карьере Дримолена. Скорее всего, предку человека было от двух до трех лет, когда он умер.

Как отмечается, до сих пор древнейшими подтвержденными останками Homo erectus были кости возрастом 1,8 млн лет, обнаруженные в Дманиси, Грузия. Чтобы определить возраст новой находки, ученые воспользовались уран-свинцовым методом (возраст определяется по тому, сколько урана распалось и перешло в свинец), методом электронного спинового резонанса и палеомагнетизма.

Напомним, в конце 2019 года антропологи смогли датировать время жизни последних представителей Homo erectus – предков человека, которые первыми покинули Африку и начали расселяться по миру. Исследователи тогда выяснили, что представители этого вида массово вымерли между 117 и 108 тыс. лет назад и, скорее всего, не пересекались с видом Homo Sapiens.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Разумков заявил о поисках компромисса в вопросе поддержки бизнеса У Разумкова поинтересовались судьбой "антиколомойского" законопроекта Кабмин предлагает Раде сократить расходы бюджета из-за коронавируса, - Геращенко Совет рассматривает проведение заседания на стадионе, – нардеп
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Усиление ограничительных мер. Состояние экономики | Ток-шоу
Жесткий карантин в стране. Что будет с экономикой? | Детали дня с Юлией Литвиненко | 06.04.20
Михаил Добкин | Условия жесткого ограничения в стране| Ток-шоу
Олег Ляшко | Усиление ограничительных мер. Состояние экономики и энергетики | Ток-шоу
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу