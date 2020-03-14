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В африканской Мавритании зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2

Фото из открытых источников

Инфекцию обнаружили у мужчины из Европы, который проживает в стране

В Мавритании первый человек заразился новым видом коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Мавритании. 

По данным министерства, коронавирусом заболел человек из Европы, который вернулся в страну 9 марта.

Известно, что с этого времени он находился на карантине.

При этом в Минздраве пока не сообщили о гражданстве мужчины.

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Как сообщалось ранее, Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы со странами ЕС из-за распространения коронавируса.

Решительные меры принял и президент США Дональд Трамп - он объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.

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Тем временем Верховная Рада может внеочередно собраться на фоне ситуации с коронавирусом во вторник, 17 марта.

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