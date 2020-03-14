В африканской Мавритании зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2
Инфекцию обнаружили у мужчины из Европы, который проживает в стране
В Мавритании первый человек заразился новым видом коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Мавритании.
По данным министерства, коронавирусом заболел человек из Европы, который вернулся в страну 9 марта.
Известно, что с этого времени он находился на карантине.
При этом в Минздраве пока не сообщили о гражданстве мужчины.
Как сообщалось ранее, Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы со странами ЕС из-за распространения коронавируса.
Решительные меры принял и президент США Дональд Трамп - он объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.
Тем временем Верховная Рада может внеочередно собраться на фоне ситуации с коронавирусом во вторник, 17 марта.