В африканской Мавритании зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2

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Инфекцию обнаружили у мужчины из Европы, который проживает в стране

В Мавритании первый человек заразился новым видом коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Мавритании.

По данным министерства, коронавирусом заболел человек из Европы, который вернулся в страну 9 марта.

Известно, что с этого времени он находился на карантине.

При этом в Минздраве пока не сообщили о гражданстве мужчины.

Как сообщалось ранее, Польша приостанавливает железнодорожное и авиасообщение и закрывает границы со странами ЕС из-за распространения коронавируса.

Решительные меры принял и президент США Дональд Трамп - он объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.

Тем временем Верховная Рада может внеочередно собраться на фоне ситуации с коронавирусом во вторник, 17 марта.