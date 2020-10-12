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В Афинах напали на Михаила Саакашвили. Видео

Михаил Саакашвили REUTERS

Саакашвили прибыл в Афины, чтобы встретиться с эмигрантами из Грузии

В воскресенье, 11 октября, в столице Греции, Афинах, было совершено нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Как отмечается, бывший грузинский президент и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ Украины прибыл в Афины, чтобы провести там встречу с эмигрантами из Грузии. В частности, Михаил Саакашвили хотел рассказать своим сторонникам о своих дальнейших планах на родине. Однако, у входа в здание, где проходило мероприятие, политика поджидали его противники. 

Так, после появления Саакашвили на него набросился молодой человек. После этого завязалась потасовка, в результате которой несколько человек получили телесные повреждения. По предыдущей информации, пострадавшему удалось скрыться. 

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что в столичном ресторане Fabius неизвестный мужчина с заточкой напал на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Однако, позже сам политик объяснил, что это было не нападение. По его словам, какой-то мужчина подошел с ручкой брать автограф и опасности ему не представлял. 

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