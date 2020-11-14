В Афганистане захватили боевика, который спланировал теракт в Кабульском университете

Стрельба в университете Кабула Twitter

В результате нападения на университет погибли 22 человека, еще десятки получили ранения

Правительственные силы Афганистана захватили мужчину, который спланировал нападение на Кабульский университет. Об этом заявил 14 ноября вице-президент Амрулла Салех, передает Радио Свобода.

Как отмечается, нападение было спланировано боевиком по имени Адил, завербованным одной из фракций "Талибана", Хакани. По предварительной информации, она стояла за несколькими смертоносными нападениями на афганские, международные силы и на мирных жителей. В Вашингтоне ее также считают террористической группой.

По словам вице-президента Афганистана, во время допроса боевик Адил признался, что он получил оружие от сети Хакани для совершения нападения.

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Напомним, 2 ноября трое вооруженных людей ворвались в Кабульский университет и начали обстреливать аудитории со студентами и преподавателями. В результате по меньшей мере 22 человека, еще десятки человек получили ранения.

Впоследствии нападавшие были ликвидированы во время боя с силами безопасности. Позже экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на университет.