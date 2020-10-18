В Афганистане взорвалось авто, 16 погибших

Взрыв в Афганистане www.news.cn

По меньшей мере 90 человек получили ранения

В воскресенье, 18 октября, в Афганистане неподалеку полицейского участка взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает Агентство Xinhua.

Как отмечается, мощный взрыв прогремел примерно в 11:15 утра (приблизительно 9:45 по Киеву) в городе Фироз-Коа, столице провинции Гор. По предварительной информации, в результате этого погибли по меньшей мере 16 человек, а еще 90 - получили ранения.

"Окончательное количество жертв будет сообщено СМИ позже. Число жертв может измениться, поскольку продолжается операция спасения из-под обломков здания", - отметил представитель местного управления здравоохранения Абдул Латиф Рахими.

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По его словам, сейчас многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в Афганистане www.news.cn

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за нападение.

Напомним, недавно в Афганистане совершили нападение на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмалы, в результате чего погибли всего восемь человек.