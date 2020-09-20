В Афганистане в результате авиаудара погибли 12 человек

ВВС Афганистана нанесли авиаудары по базе "Талибана" Фото из открытых источников

Авиаудар был нанесен по базе " Талибана"

В субботу, 19 сентября, военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли двойной авиаудар по базе "Талибана", в результате чего погибли 12 мирных жителей в северо-восточной провинции Кундуз, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя провинции.

Кроме этого, в Минобороны в Кабуле ранее заявляли о 40 погибших боевиках "Талибана". Однако, жертв среди гражданского населения там не подтвердили. По словам представителей Министерства, расследование расследования инцидента начнется, когда воюющие стороны проведут мирные переговоры.

"Первый удар был нанесен по базе "Талибана", но второй привел к жертвам среди гражданского населения, поскольку они собрались на месте взрыва", - отметила член парламента Фатима Азиз, что представляет Кундуз.

Кроме этого, она сообщила, что в районе Ханабад провинции Кундуз погибли 11 гражданских лиц и пять человек скрылись.

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Однако, по словам другого свидетеля, в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей, в том числе дети, и 18 человек получили ранения. Свидетель также сообщил о смерти нескольких боевиков талибов.

Напомним, 12 сентября в Катаре впервые за 20 лет прошли прямые переговоры между талибами и политическим руководством Афганистана по урегулированию ситуации в стране. В частности, "Талибан" обязался не удерживать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.