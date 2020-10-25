В Афганистане убили одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды"

Абу Мухсин аль-Масри Daily Mail

Ликвидированный террорист был вторым в иерархии "Аль-Каиды"

Силы Национального директората безопасности Афганистана ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри, который находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Аль-Масри, который считается вторым по иерархии в "Аль-Каиде", был убит во время спецоперации в провинции Газни.

Руководитель Национального контртеррористического центра США Крис Миллер в своем заявлении подтвердил смерть террориста, заявив, что его ликвидация является серьезной неудачей для "Аль-Каиды". Кроме того, чиновник добавил, что эта спецоперация "подчеркивает снижение эффективности террористической организации".

Известно, что в США Аль-Масри был обвинен в оказании материальной поддержки и ресурсов иностранной террористической организации, а также сговоре по убийству граждан США.

Напомним, недавно в Афганистане произошло нападение на кортеж губернатора одной из провинций, в результате которого погибли восемь человек. Тогда в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских.