В Афганистане прогремел взрыв – погибли 15 человек

Взрыв в Афганистане tolonews.com

Взрыв произошел вблизи резиденции губернатора округа Ганихил

На восходе Афганистана в провинции Нангархар взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, еще 30 травмированы. Об этом сообщает TOLO news со ссылкой на заявление местных властей.

Как отмечается, взрыв произошел в субботу днем, 3 октября, недалеко от резиденции губернатора округа Ганихил. По данным издания, сразу после взрыва неустановленные боевики атаковали здание, однако впоследствии они были ликвидированы силами безопасности. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора округа.

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Также он добавил, что всего в результате взрыва погибли 15 человек, из них 8 - мирные жители. Еще 30 граждан получили ранения.

Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранители.

Напомним, недавно военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли двойной авиаудар по базе "Талибана", в результате чего погибли 12 мирных жителей в северо-восточной провинции Кундуз, а еще 10 человек получили ранения.