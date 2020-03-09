В Афганистане два кандидата сразу объявили себя президентами страны

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Оба провели собственные церемонии инаугурации

Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу на второй срок, однако его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации, передает DW.

Известно, что во время церемонии вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани неподалеку от президентского дворца в Кабуле взорвались две ракеты.

После небольшой паузы Гани продолжил речь.

Сообщается, что на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Так, Гани был объявлен победителем, который набрал 50,64% голосов в середине февраля, через пять месяцев после самих президентских выборов. Премьер-министр Абдулла, по официальным данным, получил 39,52%, но не признал результатов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о полном вывод американских военнослужащих с территории Афганистана.