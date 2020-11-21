В Афганистане 8 человек погибли в результате ракетного обстрела, ответственность взяли террористы ИГИЛ

Одна из ракет упала на территории дипмиссии Ирана

Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, а еще 30 ранены. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что по данным министерства внутренних дел Афганистана, в нескольких густонаселенных районах столицы разорвались более 20 снарядов. В частности, несколько из них упали недалеко от Зеленой зоны, где размещены посольства и офисы международных компаний.

Известно, что одна из ракет упала на территории дипломатической миссии Ирана, но там обошлось без жертв. Власти Афганистана считают, что за нападением стоят талибы, но представитель повстанцев эти обвинения отверг.

По данным Associated Press ответственность за обстрел взяли террористы непризнанной "Исламского Государства".

Как сообщают журналисты, Кабул был обстрелян накануне запланированных переговоров в Катаре между представителями афганского правительства и движением "Талибан". Кроме того, с ними должен был встретиться госсекретарь США Майк Помпео.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Афганистане умер главарь террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири, который в мае 2011 года заменил Усаму бен Ладена. Предположительно, главарь террористов скончался еще в начале ноября.