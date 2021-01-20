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В аэропорту Бразилии задержали россиянина, который пытался вывезти более 200 животных

Аэропорт

Россиянину предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства

В аэропорту Сан-Паулу задержали российского биолога, который пытался вывезти из Бразилии более 200 животных. Об этом пишет R7.

В частности, в ручной клади мужчины полиция обнаружила 50 ящериц трех местных видов, около 50 пауков-птицеедов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных.

Задержанный рассказал, что лично собирал всех животных в дикой природе штатов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул.

Также следователи установили, что в 2017 году мужчина был задержан за аналогичное преступление в Амстердаме. С тех пор он находился в поле зрения бразильской полиции.

На данный момент россиянину предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили женщину, которая пыталась провести в Украину 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина.

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