В 2023 году Канада и США отправят человека в окололунное путешествие

Две страны сегодня подписали соглашение Getaway

"Сегодня - выдающийся момент в космической истории Канады. Это соглашение впервые доставит Канаду к Луне. Наша страна будет сотрудничать с наиболее продвинутыми космическими организациями мира для пользы всего человечества. Канада присоединяется к США и другим международным партнерам в этом большом приключении, наше лидерство в космической роботехнике будет источником национальной гордости - все будут смотреть в небо, когда один из наших астронавтов станет первым канадцем, который облетит Луну", - отметил Бейнс.

В Министерстве инноваций Канады сообщили, что в соответствии с соглашением, Канада будет частью миссии "Артемида II", первой с 1972 года управляемой миссии к Луне.

"Эта миссия, запуск которой запланирован на 2023 год, позволит Канаде войти в историю как второе государство, чей астронавт добрался к глубокому космосу и облетел вокруг Луны. Соглашение также подтверждает второй полет для канадского астронавта в Lunar Getaway", - подчеркнули в ведомстве.

Справка:

Lunar Getaway - будущая космическая станция будет находиться на орбите Луны. Она будет создана в сотрудничестве нескольких международных и коммерческих партнеров, будет походить на МКС, однако будет существенно меньше.

Getaway будет служить космической лабораторией, испытательным полигоном для новых технологий, перевалочным пунктом для исследования поверхности Луны и отправным пунктом для путешествия к Марсу.

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Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило 18 астронавтов, которые первыми будут участвовать в миссиях на Луну в рамках программы Artemis ("Артемида").