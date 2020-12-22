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В 2021 году SpaceX планирует уже 48 запусков в космос

Спутник SpaceX Фото из открытых источников

В этом году космическая компания осуществила 26 запусков

В следующем 2021 году космическая компания Илона Маска SpaceX намерена увеличить количество полетов и осуществить почти 50 запусков. Об этом сообщает пресс-служба Spacex и сам Илон Маск в Twitter.

Как известно, 21 декабря 2015 года многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставила на орбиту Земли 11 спутников и впервые в рамках эксплуатационной миссии осуществила управляемую посадку ракеты. С тех пор SpaceX постоянно увеличивает количество своих космических запусков-посадок. 

18 декабря космическая компания выполнила последнюю в 2020 году миссию и доставила на орбиту спутник Национального разведывательного управления США. Это был рекордный 26-й запуск компании в этом году. В планах Илона Маска выполнить в будущем году уже 48 запусков.

К слову, в среднем человечество за год совершает около 100 запусков. 

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Ранее сообщалось, что гендиректор компании SpaceX Илон Маск считает, что отправить человека на Марс смогут через 4-6 лет, а в течение следующих двух лет ожидается, что на Красную планету полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

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