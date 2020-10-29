Узбекистан открыл свои границы для украинцев

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Сейчас для граждан Украины открыты 59 стран

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Узбекистан открыл свои границы для граждан Украины. Об этом он сообщил во время брифинга.

Отмечается, что Узбекистан стал 59-й страной, которая сняла ограничения на въезд для украинцев. "Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", – сказал министр.

Напомним, недавно на границе Украины с Румынией в течение трех дней обнаружили 20 граждан, которые предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов. Тогда выявленных нарушителей передали правоохранителям.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной и зеленой зон из-за пандемии COVID-19. "Красный" список стран увеличился на семь стран и теперь содержит 51 государство, среди которых добавились Польша, Грузия и Хорватия.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. В частности, в обновленный список был добавлен Сингапур, но Украина не попала под снятие ограничений.