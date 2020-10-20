Ушла из жизни мать Федора Бондарчука - звезда советских кинофильмов Ирина Скобцева

Ирина Скобцева Фото из открытых источников

Актриса умерла в Москве на 93 году жизни

Во вторник, 20 октября, ушла из жизни народна артистка РСФСР Ирина Скобцева - мать актера Федора Бондарчука. Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на PR-директора Art Pictures Studio Марию Далакян.

Как отмечается, актриса умерла в Москве в возрасте 93 года. О причинах смерти не сообщается.

Отметим, Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в городе Тула. Она окончила исторический факультет МГУ, специальность "Искусствоведение". В это время актриса играла в студенческом театре. Позже Скобцева окончила Школу-студию МХАТ, где познакомилась с будущим мужем Сергеем Бондарчуком. В 1959 году они поженились, позже у них родились двое детей - Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.

Первый раз женщина сыграла в кино 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича "Отелло". В следующем году картина участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру. Сама Скобцева получила звание "Мисс шарм Каннского кинофестиваля".

Ирина Скобцева в роли Дездемоны Фото из открытых источников

Всего за свою жизнь Ирина Скобцева снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. В частности, сыграла в лентах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Война и мир" и "Зигзаг удачи".

Последней работой актрисы стала роль в детективе Ольги Беляевой "Опасные каникулы" 2016 года.

Напомним, недавно в результате тяжелой болезни ушла из жизни украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Оксана Воронина.