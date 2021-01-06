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Уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года, - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш

По словам генсека, пандемия усугубила целый ряд факторов

В 2020 году впервые за 22 года вырос уровень крайней нищеты. Об этом заявив генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По словам генсека, пандемия усугубила целый ряд факторов.

"В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", - сказал Гутерриш. 

Дипломат отметил, что если человечество собирается "разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход".

"Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития, - перечислил он. - Во-вторых, вовлеченность. Обязательство "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов", - добавил Гутерриш. 

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Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что последствия пандемии COVID-19 могут повлечь сильнейший экономический спад в мире за последние 80 лет.

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