Ушел из жизни звезда "Семнадцати мгновений весны" - советский актёр Василий Лановой: Что о нем известно

Василий Лановой Фото из открытых источников

Актер умер от коронавируса

В 87 лет ушел из жизни народный артист России и СССР Василий Лановой. Об этом заявила супруга актера Ирина Купченко, передает ТАСС.

Отмечается, что причиной болезни известного актера стал коронавирус, которым он вместе с женой заболел еще 2 января. Они не имели тяжелых симптомов, однако Ланового все же госпитализировали.

По словам знакомого актера Евгения Герасимова, Лановой пережил в больнице клиническую смерть.

К слову, накануне звезда российского кино попала в реанимацию и была подключена к аппарату ИВЛ.

Справка:

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Первые съемки в его жизни появились в 1954 году, а в 1957 году он начал играть в театре им. Э. Б. Вахтангова. Одними из последних постановок с его участием были "Последние месяцы", "Пристань" и "Посвящение Еве".

Широкую известность ему принесли такие картины, как "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны".

За свою жизнь актер получил много наград, среди которых Герой Труда Российской Федерации. В 2019 году стал "Почетным гражданином Керчи".

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