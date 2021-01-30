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Умерла певица-трансгендер Sophie, которая сотрудничала с Мадонной

Певица Sophie Фото из открытых источников

По предварительной информации, артистка поскользнулась и упала, когда смотрела на полную луну

В Греции умерла шотландская трансгендерная певица Софи Ксеон (Sophie), которая сотрудничала с Мадонной та была номинирована на Грэмми. Об этом сообщает Pitchfork.

Отмечается, что певица скончалась в своем доме в Афинах. По предварительной информации, причиной смерти стал несчастный случай. 

"Верная своей духовности, она поднялась наверх, чтобы посмотреть на полную луну, но случайно поскользнулась и упала. Она всегда будет с нами", - говорится в заявлении лейблов Transgressive и Future Classic. 

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Справка:
Софи Ксеон родилась 17 сентября 1986 года в Глазго (Шотландия). Певица стала известной после выхода песни Bipp в 2013 году и сборника Product в 2014 году. Также артистка сотрудничала с Мадонной и основателем PC Music AG Куком и Квинном Томасом.

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Напомним, недавно в Москве трагически погибла российская певица и вокалистка группы "Восток" Нателла Ас. Женщину нашли мертвой под одной из многоэтажек города.

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