Умерла 101-летняя актриса Мардж Чэмпион, ставшая прототипом Белоcнежки

Мардж Чэмпион Фото из открытых источников

Про причину смерти не сообщается

На 102 году жизни умерла актриса и модель Мардж Чэмпион, ставшая прототипом Белоcнежки и ещё нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney. Об этом пишет THR.

Новость о кончине актрисы подтвердил инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, Чэмпион умерла в среду, 21 октября. Про причину смерти не сообщается.

Справка:

Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе, в семье хореографа Эрнеста Белчера и предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. С раннего детства актриса увлекалась танцами и уже к 12 годам начала работать инструктором в школе танцев отца. Позднее она дебютировала на Бродвее и начала сниматься в кино.

В 1950-х годах снялась в культовых музыкальных фильмах: "Плавучий театр" (1951), "Это выглядит красиво" (1952), "Оставь девушку в покое" (1953).

Чэмпион также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов" (1937), а также Голубую Фею из "Пиноккио" (1940).

Напомним, ранее на 63 году жизни в Великобритании скончался вокалист рок-группы The Outfield Тони Льюис. Сейчас о причине смерти не сообщается.