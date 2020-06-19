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Умер звезда "Властелина колец" и "Чужого" Иэн Холм

Иэн Холм Фото из открытых источников

Актёру было 88 лет

В одной из лондонских больниц на 89-м году жизни скончался британский актёр Иэн Холм. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на агента знаменитости.

Недуг Холма был связан с болезнью Паркинсона.

"Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", - подчеркнул представитель актера.

За свою карьеру Иэн Холм успел сняться в таких потрясающих картинах, как Чужой, Послезавтра, Пятый элемент. Однако, всемирную славу ему принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит".

Кроме того, за свою жизнь актёр стал обладателем кинопремии Bafta, театральной премии Тони и был номинантом на Оскар за роль в фильме Огненные колесницы. 

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Напомним, 18 мая во Франции ушел из жизни один из самых оригинальных и разносторонних актеров, 94-летний Мишель Пикколи.

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