Умер звезда сериала "Доктор Кто" Марк Иден

Марк Иден John Fraser/Shutterstock

Актер имел болезнь Альцгеймера

В Великобритании на 92-м году жизни скончался британский актер Марк Иден, известный по сериалу "Доктор Кто". Об этом сообщает The Sun со ссылкой на агента артиста.

Отмечается, что мужчина скончался в больнице сегодня, 1 января. "Он умер мирно в больнице сегодня утром 1 января 2021 года. Марк некоторое время жил с болезнью Альцгеймера, а в ноябре его госпитализировали", – сказал агент.

Как известно, Марк Иден родился в 1928 году в Лондоне. Его актерская карьера длилась более 50 лет. В целом он снялся в таких фильмах и сериалах, как "Угловая комната", "Святой", "Проклятие темно-красного алтаря", "Иисус из Назарета", "Профессионалы", "Пуаро", "Катастрофа" и другие.

Напомним, недавно в Лондоне на 76 году жизни умер британский актер Джереми Буллок, известный по роли охотника за головами Бобы Фетта в оригинальной трилогии "Звездных войн". Артист страдал от болезни Паркинсона.

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Ранее сообщалось, что в США на 88-м году жизни умер телевизионный сценарист-продюсер Уильям Линк, соавтор сериалов "Коломбо", "Она написала убийство" и другие. Причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.