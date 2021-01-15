Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Борис Грачевский ТАСС

Ранее кинорежиссер попал в больницу с коронавирусом

В России на 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического киножурнала " Ералаш" Борис Грачевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену кинорежиссера Екатерину Белоцерковскую.

Отмечается, что трагедия произошла вчера, 14 января. В конце декабря Борис Грачевский оказался в реанимации одной из больниц в Москве из-за коронавируса COVID-19 и воспаления легких. При этом 10 января жена Грачевского рассказала, что врачам удалось стабилизировать его состояние.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум, после чего работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького.

В 1974 году стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", и на протяжении 10 лет был его директором. В 1984 году Грачевский занял должность художественного руководителя киножурнала.

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Напомним, недавно на 81-м году жизни умер актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в советской приключенческой ленте "Человек-амфибия". Причиной смерти стала коронавирусная болезнь COVID-19.