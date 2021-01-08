Умер создатель бренда Natura Siberica Андрей Трубников

Андрей Трубников Фото из открытых источников

На данный момент информации о причине смерти нет

На 62-м году жизни умер предприниматель и основатель брендов косметики Natura Siberica и "Бабушка Агафья" Андрей Трубников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова его пресс-секретаря.

Сообщается, что бизнесмен скончался 7 января в своем доме в Подмосковье.

На данный момент информации о причине смерти нет.

Андрей Трубников основал бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году. В 2008 году он зарегистрировал марку "Натура Сиберика", а в 2012-м запустил розничную сеть Natura Siberica.

В 2019 году компания заработала 14 млрд рублей.

Напомним, ранее ушел из жизни 98-летний французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. Причина смерти не уточняется.