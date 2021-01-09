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Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы

Исаак Халатников Фото из открытых источников

Ученый был родом из украинского города - Днепра

В субботу, 9 января, умер последний из создателей первой атомной бомбы СССР, 101-летний академик Российской академии наук Исаак Халатников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", — рассказали журналистам в пресс-центре академии. 

По предварительной информации, мужчина умер утром. 

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (Днепр). В 1941 году он окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "Теоретическая физика". Однако, еще во время учебы на студента обратил внимание советский физик Лев Ландау, который предложил ему стать его аспирантом. В 1944 году Исаак поступил в аспирантуру Института физических проблем АН СССР, а в 1946-м начал научную карьеру с должности младшего научного сотрудника.

В конце 1940 - начале 1950 годов Халатников делал расчеты для ядерного и термоядерного оружия, за что ему вручили Сталинскую премию.

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Напомним, недавно во Львове на 79 году жизни умер ученый, заведующий кафедрой Национального университета "Львовская политехника" Зенон Готра. Ученый на протяжении жизни занимался исследованиями и разработкой новых приборов и технологий. 

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