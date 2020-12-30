Умер один из создателей сериала "Коломбо" Уильям Линк

Уильям Линк Bob Chamberlin/Los Angeles Times via Getty Images

Причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность

В США на 88-м году жизни скончался телевизионный сценарист-продюсер Уильям Линк, соавтор сериалов "Коломбо", "Она написала убийство" и другие. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на жену Линка Марджери Нельсон.

Отмечается, что трагедия произошла еще в воскресенье, 27 декабря. При этом причиной смерти называют хроническую сердечную недостаточность.

Как известно, Уильям Линк родился 15 декабря 1933 года в пригороде американской Филадельфии. За карьеру, которая длилась более 60 лет, Линк был наиболее известен благодаря сотрудничеству с покойным Ричардом Левинсоном.

В частности, Линк и Левинсон совместно создали сериал "Коломбо", в главной роли которого сыграл Питер Фальк. В США сериал выходил в эфир с 1971 по 1978 год. В 1979 году сценарист получил премию Эдгара По за работу над этим сериалом.

Всего мужчина поработал над 120 фильмами в жанрах драмы, криминала и детектива. Именем Линка назван студенческий театр в кампусе университета в Лонг-Бич.

Напомним, недавно на 99-м году жизни умер британский разведчик Джордж Блейк, который в прошлом веке перешел на сторону Советского Союза и бежал из тюрьмы. Мужчина умер от старости.