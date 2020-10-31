Умер легендарный актер Шон Коннери

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет Фото из открытых источников

Актер скончался ночью на Багамских островах

В субботу, 31 октября, в возрасте 90 лет ушел из жизни шотландский актер, лауреат премии "Оскар" и первый исполнитель роли Джеймса Бонда - Шон Коннери. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, актер умер ночью на Багамских островах, где он проживал вместе с женой в течение последних лет.

В целом актерская карьера Шона Коннери длилась несколько десятилетий. За это время мужчина снялся в более чем 70 фильмах. Среди самых известных - "Убийство в Восточном экспрессе", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". По результатам опроса британских СМИ, Шон Коннери стал лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда Фото из открытых источников

Также за свою карьеру шотландский актер получил ряд наград, среди которых - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса". Кроме этого, в 2000 году Коннери получил рыцарский титул.

В августе этого года актер отпраздновал свое 90-летие.

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Напомним, недавно в возрасте 54 года покинул мир американский актер Стиви Ли, известный по ролям в сериале "Американская история ужасов" и фильме "Американский пирог".