Умер известный психиатр и эксперт "Битвы экстрасенсов"

Михаил Виноградов Фото из открытых источников

Смерть наступила после продолжительной болезни

В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Отмечается, что мужчина умер после продолжительной болезни. Однако, точная причина смерти пока неизвестна.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. После окончания школы поступил в 1-й Московский медицинский институт на психиатрическую кафедру, закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова.

Позже он участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС. Также Михаил Виноградов оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

С 2000 года психиатр работал над составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков и определением на их основе алгоритма их преступных действий. А в 2009 году Виноградов инициировал создание организации некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ", был экспертом программы "Битва экстрасенсов".

Напомним, недавно умер российский физик-теоретик и последний из создателей первой атомной бомбы СССР, 101-летний академик РАН Исаак Халатников.