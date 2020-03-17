Умер Эдуард Лимонов

Российский писатель умер из-за осложнения после операции

Во вторник, 17 марта, из-за осложнения после операции скончался 77-летний российский писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Также эту информацию подтвердил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

"Как нам сообщили его представители, в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель скончался", - сказано в сообщении.

Справка

Эдуард Лимонов - российский политический деятель, писатель, публицист, председатель Национал-Большевистской Партии (НБП). В 2002 г. был приговорен к 4 годам заключения за экстремистскую деятельность, освобожден через два года за хорошее поведение. Был членом оппозиционного движения "Другая Россия". Признавался персоной нон грата в Украине.