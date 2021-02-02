Умер британский ветеран Том Мур, собравший 39 млн фунтов стерлингов для медиков

Том Мур AFP

Недавно у него диагностировали коронавирус

В возрасте 99 лет умер капитан Том Мур, который собрал 39 миллионов фунтов для врачей во время пандемии. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что недавно у него диагностировали коронавирус.

К слову, капитан Том Мур организовал акцию в поддержку медиков и пообещал, что в обмен на пожертвования, он 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет.

В связи с этим в июле 2020 года Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.

Напомним, недавно в США ушел из жизни сценарист анимационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор. У него диагностировали коронавирус.