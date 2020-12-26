Умер британский разведчик Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР и сбежавший из тюрьмы

Джордж Блейк AP Photo

Мужчина умер от старости

На 99-м году жизни скончался британский разведчик Джордж Блейк, который в прошлом веке перешел на сторону Советского Союза и сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки России.

Отмечается, что мужчина умер от старости, у него остановилось сердце. "Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка", – говорится в сообщении.

Как известно, Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. После Второй мировой войны мужчина стал офицером британской Секретной разведывательной службы МИ-6 и работал в странах Восточной Европы.

Во время Корейской войны Блейк попал в плен к северокорейских коммунистов и начал сотрудничать с советскими спецслужбами. После освобождения из плена продолжил работу в МИ-6, но передавал развединформацию в СССР и сдал большую сеть агентов британской разведки в странах Восточной Европы.

В 1961 году Блейка раскрыли, поэтому британский суд назначил ему 42 года тюрьмы. После побега через несколько лет он перебрался в Москву, где работал под именем Георгий Бехтер.

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